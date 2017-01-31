Фазель отметил профессиональную работу служб безопасности во время ЧМ-2016

Президент Международной федерации хоккеяотметил высокий профессионализм работы служб безопасности во время чемпионата мира 2016 года в России.Заместитель главы Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин ранее сообщил, что спецслужбы предотвратили серию терактов во время чемпионата мира, задержав 4 мая 2016 года в Москве группу граждан стран Центральной Азии.«Относительно обеспечения безопасности, информация конфиденциальная, и мы не затрагивали эту работу, также как это было и на Олимпиаде в Сочи. Такие вопросы можно задавать организаторам соревнований. Но в России всё было высокопрофессионально, и в плане безопасности у меня не было ни одного вопроса. Я говорил с мэром Москвы и его заместителем до чемпионата мира. Он говорил мне: „Рене, не бойся, мы обеспечим безопасность на 100%“, — цитирует Фазеля ТАСС.