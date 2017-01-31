Капризов: травма Умарка должна завести «Салават»

Нападающий «Салавата Юлаева»рассказал о психологическом состоянии команды, а также о том, как может повлиять на игроков травма«Нам надо выигрывать матчи, чтобы остановить серию неудач. Только это нам поможет. Григоренко сказал, что не хватает единства в команде? Любая команда, которая хочет хорошо играть, должна быть сильна духом. Все вместе должны быть. Может быть, где-то и не хватает. Но мы стараемся.Игроки во время стычек друг за друга не заступаются? Я даже не знаю. Вы про мою ситуацию в матче с «Динамо»? Там игровой момент был. Играли пять на три. Зачем драться в этой ситуации? Получим мы удаление и будем играть пять на четыре.Все восприняли информацию о травме Умарка с плохой стороны. Он лидер команды, забивает, отдаёт. Это потеря. У нас вообще любой игрок, который выбывает, — это серьёзная потеря. Обречённости нет, я думаю, что все эти новости должны нас больше завести», — цитирует Капризова «Спорт Бизнес Online».