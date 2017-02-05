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175 лет назад 2016
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Три игрока «Блюз» набрали по «-4» в игре с «Пингвинз», в том числе Тарасенко

5 февраля 2017, воскресенье. 13:57. Хоккей
Форварды «Сент-Луис Блюз»Владимир Тарасенко и Джейден Шварц неудачно провели матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (1:4). Оба заработали показатель полезности «-4», так же как и защитник Кевин Шаттенкирк.

На счету Тарасенко 50 (23+27) очков в 52 матчах сезона при показателе полезности «-14». Два других российских форварда «блюзменов» Наиль Якупов и Иван Барбашев набрали по «+1», проведя на льду примерно по девять с половиной минут каждый.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Сент-Луис Блюз Владимир Тарасенко
Новости. Хоккей
5 февраля 2017, воскресенье
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