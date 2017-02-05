Три игрока «Блюз» набрали по «-4» в игре с «Пингвинз», в том числе Тарасенко

Форварды «Сент-Луис Блюз»неудачно провели матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с действующим обладателем Кубка Стэнли «Питтсбург Пингвинз» (1:4). Оба заработали показатель полезности «-4», так же как и защитникНа счету Тарасенко 50 (23+27) очков в 52 матчах сезона при показателе полезности «-14». Два других российских форварда «блюзменов»набрали по «+1», проведя на льду примерно по девять с половиной минут каждый.