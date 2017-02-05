Сейейс: игра была хорошей, во втором периоде между командами чуть заискрило

Главный тренер рижского «Динамо»поделился впечатлениями после поражения в матче с «Барысом» (0:1).«Поздравляю соперников с победой. Хорошая атмосфера, хорошая игра была. Во втором периоде чуть-чуть заискрило между командами. Выиграла та команда, которая забила гол. Нам голы тяжело даются, хотя были неплохие моменты, но не забили.Как оцениваю деятельность Сандиса Озолиньша в тренерском штабе рижского «Динамо»? Очень хорошо, он нашёл себя в работе с защитниками. В игре он отвечает за игроков обороны и очень хорошо корректирует в какой момент, кого следует выпустить», — цитирует Сейейса официальный сайт «Барыса».