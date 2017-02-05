Занковец: «Барысу» в чём-то нужно играть проще, делать броски издали

Главный тренер «Барыса»подвёл итоги после победы в матче с рижским «Динамо» (1:0).«Мы ожидали, что будет сложный матч, что не будет много забитых голов. Естественно, мы не настраивались, что будет только одна шайба. Обычно такие игры тяжело даются. Мы рады, что при такой сложной, может, и не самой зрелищной игре смогли завоевать три очка.Моя команда не нагружает вратаря соперника бросками с дальней дистанции? Здесь вы абсолютно правы, особенно при такой игре, когда соперник чётко действует в обороне, не пускает на убойную позицию. Безусловно, что в чём-то нужно сыграть проще, делать броски издали, подбор, работа перед воротами, добивание. Вы правильно заметили, это тот компонент, над которым нужно будет работать», — цитирует Занковца официальный сайт клуба.