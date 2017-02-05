Кагарлицкий: даже не знаю, есть ли у меня какие-то предложения, это дело агента

Нападающий «Северстали»поделился мнением о возможном переходе в другую команду.«У нас все ребята умеют забивать, не обязательно это должен делать я. В «Северстали» собрались хорошие игроки, все могут, все достойны. А в том, что я играю в первом звене и получаю больше игрового времени – да, есть определённая ответственность. Раз тебе дают больше игрового времени, значит, у тебя должно быть больше шансов забить, чем у остальных. Но мне это нравится. Чем больше времени играю, тем дольше остаюсь в тонусе. И если честно, никакой груз ожиданий на меня не давит, достаточно хорошо к этому отношусь. Своей ролью я доволен.У меня после этого сезона заканчивается контракт. Мы с женой съездим отдохнём, подумаем. Я вот сейчас даже не знаю, есть у меня какие-то предложения или нет. Это дело агента, он сам разберётся. А я отдохну и потом уже, попозже, буду принимать решение. Сейчас будет плей-офф, финалы, командам будет не до этого. Да и у нас ещё в марте в любом случае будут тренировки. Так что буду пока в «Северстали» готовиться к следующему сезону, а где его проведу, это уже покажет время», — приводит слова Кагарлицкого официальный сайт КХЛ.