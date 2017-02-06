Бучневич провёл первую драку в НХЛ, его соперник был удалён до конца матча

Новичок «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич провёл свою первую драку в заокеанской карьере. В третьем периоде домашнего матча с «Калгари Флэймз» россиянин сцепился с нападающим «огоньков» Крисом Верстигом. Счёт матча в тот момент был 2:2, а поводом для драки стали жёсткие действия Бучневича после вбрасывания в средней зоне.
Оба форварда быстро скинули краги, но полноценного боя не получилось: Бучневич поскользнулся, наступив на собственную клюшку, а Верстиг, не прикрепивший свитер к шортам согласно правилам, был удалён до конца матча. Стоит добавить, что 30-летний Верстиг не является тафгаем и никогда не проводил больше двух драк за сезон.
В итоге «Рейнджерс» победили «Калгари» со счётом 4:3, Бучневич очков не набрал. На счету Павла в 20 матчах нынешнего регулярного чемпионата 14 (6+8) очков, показатель полезности «+2» и 11 минут штрафа.
Эпизод с дракой Бучневича вы можете посмотреть здесь.