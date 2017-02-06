Бобровский: на протяжении серии из 16 побед удача была на стороне «Коламбуса»

Вратарь «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский вспомнил недавнюю 16-матчевую победную серию, которая позволила команде лидировать в Восточной конференции. На данный момент «Коламбус» делит 2-3-е места на Востоке с «Питтсбург Пингвинз».
«Всё это было классно, но конечная цель у нас всё-таки немного другая — попасть в плей-офф и бороться за Кубок Стэнли. Та серия уже закончилась. Конечно, было просто супер выходить на каждый матч единым целым и видеть, как все твои партнёры бьются изо всех сил. Такая полоса невозможна без удачи, и она на протяжении того месяца, конечно же, была на нашей стороне. И удачные отскоки в атаке, и штанги, которые меня порой выручали. Но сейчас это уже в прошлом, а я предпочитаю смотреть вперёд.
Наше лидерство в Восточной конференции все восприняли если не как должное, то во всяком случае спокойно. Важна психологическая подготовка: мы стараемся не слишком высоко взлетать после побед и не слишком низко падать после поражений. Придерживаемся той середины, в пределах которой чувствуем себя уверенно и комфортно», — приводит слова Бобровского официальный сайт НХЛ.