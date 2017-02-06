Ван Римсдайк: в игре с «Бостоном» мы показали себя с лучшей стороны

Форвард «Торонто»рассказал о положении дел в команде после победы над «Бостон Брюинз» (6:5).«Мы проиграли несколько матчей, в такие моменты нужно объединиться. Думаю, нам удавалось это на протяжении всей встречи. Мы играли жёстко и продолжали настаивать на своём, даже когда всё складывалось не в нашу пользу. Это здорово.Конечно, это часть длительного процесса. У нас много огневой мощи в нападении, а сценарии матчей могут быть самыми разными. Хорошие команды знают, как справляться с подобными вещами. В этой игре мы показали себя с лучшей стороны. Теперь надо продолжать в том же духе. Напомнил ли матч о плей-офф — 2013? Прошло много времени. Поменялось множество игроков. Теперь у нас свежая кровь и много новых ребят», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.