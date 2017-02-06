Воронин: второй сезон после возрождения «Спартак» проваливает, от этого тяжело

Нападающий Спартака»порассуждал на тему непопадания в плей-офф, рассказал о смене главного тренера в ходе сезона и взаимоотношениях с болельщиками.«С приходом нового главного тренера увеличилось моё игровое время, соответственно пошла вверх и результативность. Нельзя сказать, что подобное было при Германе Титове. Только один чемпионат меня не было в команде. Но тогда и команды самой не было – клуб обанкротился, я провёл сезон в «Атланте». Поэтому с полным основанием могу говорить, что «Спартак» для меня не пустой звук. И, когда осознаю, что мы который уже год без плей-офф, – становится грустно. В первые годы я это не так остро чувствовал. Неудачи основной команды скрашивали успехи молодёжной. Но сейчас второй сезон после возрождения мы опять проваливаем… От этого реально тяжело.В команде достаточно мастеровитых хоккеистов. Но у большинства из нас сезон не задался. Нас собрали, и от нас ждали большего. От каждого. Возможно, причина наших успехов в начале чемпионата в том, что соперники ещё недостаточно сильно раскачались. Да и мы играли здорово. При Титове у нас была очень энергозатратная тактика. Может быть, эта тактика хороша на маленьких площадках, но на больших… Кто-то один забыл выполнить игровое задание – и обрез, контратака, пропущенная шайба. С приходом Ярушкина мы стали играть строже в обороне, в каких-то случаях даже намеренно отдавать сопернику инициативу. И, считаю, поначалу неплохо получалось. Но потом – всё как снежный ком начало накапливаться.Встреча с болельщиками? Они высказали свои эмоции… Но я и так хорошо знал, о чём они думают, потому что часто общался с теми, кто приходит на трибуны. Возможно, в разговоре акцент был сделан на тех, кто недавно в команде, на то, чтобы они поняли, насколько люди переживают за «Спартак». Естественно, разговор получился в формате 18+… Рассуждать о том, могли они приходить в раздевалку или нет, — это уже вопрос не ко мне. Я бы мог встретиться с ними и на улице, всё выслушать. Решили в раздевалке – ради бога. Меня их слова не обидели. С болельщиками я довольно часто после матчей говорю. Болельщики у «Спартака» неравнодушные, это самое главное», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.