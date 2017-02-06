Метсола: обменял бы все свои «сухари» на плей-офф

Вратарь «Амура»прокомментировал тот факт, что он повторил рекорд клуба по количеству сухих матчей.«Слышал, что 12 матчей на ноль — рекорд клуба, но никогда не думал об этом. Сухие матчи — это здорово, но я бы их все променял на выход в плей-офф. Это командный спорт. Индивидуальные достижения для меня не имеют значения. Ты играешь ради победы. Побеждает или проигрывает команда. Самый запоминающийся шат-аут? Наверное, последний — его легче всего запомнить. Это здорово, что болельщики считают меня одним из лучших вратарей в истории клуба. Мы играем для болельщиков. Они важны. Лучше играть дома, чем на выезде. Из-за болельщиков», — цитирует хоккеиста клубное телевидение.