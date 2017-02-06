Нападающий «Слована» Лушняк получил вызов в сборную Словакии

Нападающий «Слована»вызван в сборную Словакии. Команда сыграет на домашнем Кубке Словакии, где кроме неё выступят сборные Беларуси, Швейцарии и олимпийская сборная России. Вызов в словацкую национальную команду получили также защитники, но они не смогут поехать по состоянию здоровья.Кроме того, несколько игроков братиславского клуба отправятся в олимпийскую сборную Словакии (хоккеисты до 23 лет), которая сыграет на турнире с участием команд Франции, Австрии и Норвегии. Это защитники Патрик Бачик, Мислав Росандич, а также нападающие Павол Скалицки и Михал Глинка.