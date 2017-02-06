Браташ: олимпийская сборная — шанс для ребят заявить о себе

Главный тренер олимпийской сборной Россиирассказал о задачах команды на Кубке Словакии, который пройдёт с 9 по 12 февраля в Братиславе, а также признался, что пока не определился с тем, кто в коллективе будет капитаном.«Сбор в разгаре, он начался вчера. Настроение у всех хорошее, ребята с удовольствием тренируются. Все приехали. Удобно ли для нас то, что в этом году турнир будет в феврале, а не перед чемпионатом мира? У нас всё идёт по плану, мы не один раз в год собираемся. На любом турнире задача у олимпийской сборной одна — готовить игроков для выступления в первой команде, проверять их, как они себя проявляют, чтобы они получали неоценимый опыт международных встреч в сборной. Это совсем другие ощущения, отличные от тех, которые испытываешь при игре за клуб. Там всё привычно и понятно. Новые партнёры, новые требования, не такая тактика, как в клубе, другая роль в команде. Надо очень быстро к этому адаптироваться. На практике это не у всех получается. Олимпийская сборная — шанс для ребят заявить о себе.Наша задача — проверить как можно больше игроков и никого не упустить. Здесь практически новая команда. Кто из ребят станет лидером — покажет игра. С капитаном определимся перед первой игрой. Проблем со взаимодействием в тренерском штабе у нас нет. Если вы внимательно посмотрите на нынешний состав первой команды, то там больше половины игроков успело пройти через олимпийскую сборную, хотя ей нет и года. Можно ли назвать Бобкова первым во вратарской бригаде? Мы хотим всех посмотреть в деле. Кто из них лучше себя проявит, покажут игры. Мы не делим их. Дадим возможность себя проявить, а потом их оценим. Вероятность того, что на турнире все сыграют по матчу, велика», — передаёт слова Браташа корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.