Паршин: «Салават Юлаев» не может до конца собраться на все 60 минут

Нападающий «Салавата Юлаева»рассказал о текущем положении дел в команде. Уфимцы проиграли 9 матчей подряд и могут не попасть в плей-офф.«В последнее время настроение, конечно, не самое позитивное. Бывает, мы начинаем игры плохо, пропускаем три, потом догоняем, потом опять пропускаем. Мне кажется, что в последних матчах мы довольно неплохо играли, но, к сожалению, тоже проигрывали.Наверное, не можем до конца собраться на все 60 минут. Выпадаем на какие-то 5-10 минут, и соперник нас наказывает, потом мы бежим отыгрываться, но не всегда получается. Или пропускаем на последних минутах. Сложно оставаться на позитивной волне, когда постоянно теряются очки. Но мы все друг друга подбадриваем, нос никто не вешает, все ещё больше стараются», — цитирует игрока официальный сайт клуба.