Провольнев: вызов в олимпийскую сборную стал неожиданностью

Защитник «Спартака»прокомментировал вызов в олимпийскую сборную России.«Было неожиданно, что меня позвали. Начальник команды сообщил, что пришёл вызов. Обрадовался, тем более это вообще первый вызов в сборную России. Тренерский штаб и руководство в клубе доверяют, надеюсь, это доверие оправдываю, стараюсь не подводить их. Что касается олимпийской команды, то буду стараться и делать всё возможное, чтобы быть в составе команды», — сказал Провольнев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.