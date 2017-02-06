Тривино: этот сезон идёт у меня лучше, освоился в КХЛ

Нападающий «Барыса» Кори Тривино поделился впечатлениями от текущего сезона.
«Мне доверяет тренерский штаб, дают место в составе, дают играть и в неравных составах. Делаю всё, чтобы помочь команде победить, не важно, будет это гол, передача или блокированный бросок. Я чувствую, что помогаю команде, и очень счастлив. Определённо этот сезон идёт у меня лучше, освоился в КХЛ. Знаете, когда переходишь в новую лигу, о которой не имеешь представления, не сразу же всё начинает получаться так, как хотелось бы. Нет той уверенности в себе, в своих действиях, но сейчас она пришла, чувствую себя хорошо, в своей тарелке, в своей команде», — приводит слова канадца Today.kz