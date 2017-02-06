А. Макаров: в Ханты-Мансийске бывает такой холод, что лицо обжигает моментально

Защитник «Югры»поделился впечатлениями от пребывания в Ханты-Мансийске.«Я обратил внимание не столько на город, сколько на погоду, как раз прилетел в морозы, здесь было минус 42 градуса. Хорошо ещё не в минус 50 прилетел. Так вышло, что с момента приезда я почти не выходил по городу прогуляться. Бывало, идёшь на тренировку, а на улице такой холод, что лицо обжигает моментально. Прежде я видел мороз максимум в минус 20 градусов. Для меня это стало главной особенностью Ханты-Мансийска», — цитирует игрока официальный сайт клуба.