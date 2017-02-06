Россиянки назвали состав на финал Универсиады с командой Канады

Стал известен состав женской студенческой сборной России на финал XVIII Всемирной зимней Универсиады. Об этом информирует официальный сайт Федерации хоккея России. Россиянки сыграют с национальной командой Канады. Матч состоится сегодня, 6 февраля, и начнётся в 17:00 по московскому времени.Сорокина (Тараканова);Пирогова — Гончаренко, Штарёва — Дергачёва — Шохина;Баталова — Шибанова, Сосина — Белякова — Вафина;Лобова — Дюбанок, Малявко — Дюпина — Кадирова;Николаева — Ганеева, Митрофонова – Воврушко — Подкаменная.