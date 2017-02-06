Еглич: я пока не обсуждал продление контракта со «Слованом»

Нападающий «Слована»поделился впечатлениями от пребывания в команде.«Я очень счастлив здесь. Могу сказать, что Словакия стала моим вторым домом. Люди здесь дружелюбны, относятся ко мне хорошо. Отдельно стоит сказать о болельщиках «Слована». У нас невероятная атмосфера на домашних матчах. Они с нами и в хорошие, и в плохие времена. Болельщики в Братиславе — одни из лучших в мире.У нас дружная команда, никто не выбивается из коллектива. Но если называть имена, больше всего я общаюсь с Венцо Недоростом, Барри Брастом, Андреем Штястны, Томашем Старостой и Кайлом Чипчурой. Мы пока не обсуждали продление моего контракта. Посмотрим, как сложится ситуация после окончания сезона. Я счастлив в «Словане», но о будущем пока рано говорить», — приводит слова Еглича Hokej.sk.