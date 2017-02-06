Нестеров: вопрос с возвращением в КХЛ на данный момент для меня закрыт

Защитник «Монреаль Канадиенс»прокомментировал свой обмен в канадский клуб из «Тампа-Бэй Лайтнинг».«Перед игрой с «Флоридой» мне сказали, что меня обменяли в «Монреаль». Поблагодарил за совместную работу. После матча вернулся с командой домой на самолёте. Поговорил с ребятами, больше с русскими. Мне пожелали удачи. Поехал домой, побыл два дня с семьей, а в воскресенье уже был на тренировке «Монреаля». Никто не знает, когда тебя обменяют. «Монреаль» — хорошая команда, посмотрим, как будет играться здесь. Надеюсь, здесь будет намного лучше, чем в Тампе, там слишком жарко. Я счастливый. Переезд воспринял нормально. Сложность была только у моей семьи. У моей жены нет канадской визы.Тренировочный процесс отличается, новая система. Ничего, за пару дней подучу. Обмен – для меня новое ощущение. Надо снова доказывать, что я достоин играть в этой команде. Думаю, в плей-офф должны попасть. Я разговаривал с главным тренером, ему нравится, как я играю.Вернуться в КХЛ? Этот вопрос закрыт для меня на данный момент. Я играю в «Монреале», а в следующем году будет видно», — цитирует Нестерова «Спорт FM».