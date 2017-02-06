Ковалёв: было бы интересно поработать в сборной России, я бы мог помочь молодёжи

Олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнлирассказал о выступлении за швейцарский «Висп» и желании поработать в штабе сборной России.«Не сказал бы, что возобновлял карьеру. Я очень хотел вернуться, но не получилось. Поэтому сейчас работаю в швейцарском клубе генеральным менеджером и спортивным директором. Теперь больше делаю для развития хоккея. В этом сезоне провёл 11 матчей за «Висп». Я на замене, если надо помочь, то всегда в строю. Во второй швейцарской лиге можно заявить в команду только двух иностранцев. Если один из легионеров травмирован, то я попадаю в заявку. 11 игр за сезон — совсем немного, я больше на работе вне льда сконцентрирован. Уже не хочу играть, хочу работать. Я так понял, что у меня уже нет нигде возможности играть.Всегда было бы интересно поработать в сборной. В зависимости от того, какая работа, да и своего народу в сборной достаточно. Хотя, опять же, что именно нужно будет делать. Ездить собирать и смотреть игроков мне неинтересно, а работать непосредственно с игроками — вот это здорово. Я люблю работать с хоккеистами, исправлять какие-то моменты. Считаю, что у нас много молодёжи, которой я мог бы помочь», — сказал Ковалёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.Полное интервью с Алексеем Ковалёвым читайте 7 февраля на «Чемпионате».