Ворачек: не думаю, что Путин опасен

Нападающий «Филадельфия Флайерз»поделился мнением о поездке ветеранов «лётчиков» в Россию на выставочные матчи. В одной из игр может принять участие«Не знаю, нанесёт ли это вред „Флайерз“, и не знаю, насколько хороша эта идея, чтобы ветераны команды поехали в Россию. Не знаю, вернутся ли они оттудаСейчас не Вторая мировая война. У США, России и Китая большие армии и современное вооружение, война бы уничтожила мир. Опасный ли Путин? Сейчас уже невозможно быть опасным. Да, у него есть власть, но нельзя делать вещи, которые ты, возможно, хочешь, потому что это разрушит мир. Уверен, что он это знает, все это знают. Конечно, нам надо бороться с террористами, но считать Путина опасным? Я так не думаю», — цитирует Ворачека «Курьер пост-онлайн».