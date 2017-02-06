Россиянки обыграли сборную Канады и завоевали золото Универсиады

Женская студенческая сборная России в финале одержала уверенную победу над командой Канады и стала чемпионом XVIII Всемирной зимней Универсиады. Встреча завершилась со счётом 4:1.
Голы в нашей команде забили Ольга Сосина, оформившая дубль, а также Людмила Белякова и Алевтина Штарёва.
Канада — Россия — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)
0:1 — Сосина (Белякова), 11:45, бол.
0:2 — Белякова (Сосина, Лобова), 18:23.
1:2 — Апперсон (Магвуд), 31:12.
1:3 — Сосина, 35:55.
1:4 — Штарёва (Дергачёва, Шохина), 51:08, бол.
Броски: 26 — 36.