Ахо, Гранлунд и Будай — лучшие игроки недели в НХЛ

НХЛ определила лучших хоккеистов прошедшей игровой недели.1., нападающий «Каролина Харрикейнз». Забросил четыре шайбы, включая две победные, а также сделал результативную передачу в трёх матчах.2., нападающий «Миннесота Уайлд». Набрал 6 (3+3) очков и помог своей команде одержать две победы в трёх играх.3., вратарь «Лос-Анджелес Кингз». Выиграл три матча из четырёх, отразив 93% бросков и пропуская в среднем 1,62 шайбы за игру. Кроме того, голкипер провёл два матча на ноль.