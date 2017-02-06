Хичкок: с Йео «Сент-Луис» в хороших и умелых руках

Бывший главный тренер «Сент-Луис Блюз»после своего увольнения выразил благодарность своему преемникуза совместную работу и отметил, что команда находится в хороших руках.«Когда я вспоминаю своё время в Сент-Луисе, то понимаю, что это были лучшие годы в моей карьере. Я очень горжусь результатами, которые показывала команда за это время, и благодарю всех тренеров, с которыми работал. Отдельную благодарность хотелось бы выразить Майку Йео, а также пожелать ему удачи. Он настоящий профессионал и невообразимый источник знаний, который оказывал мне поддержку. „Блюз“ в хороших и умелых руках», — цитирует Хичкока STL Today.