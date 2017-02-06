Гончаренко: судьи нас убивали, но золото мы канадкам не отдали

Защитник женской студенческой сборной Россииподелилась впечатлениями от матча с Канадой (4:1) в финале Универсиады.«Почему канадки получили 12 минут штрафного времени, а Россия — 40? Судили матч американки! Понятно, что многие удаления были не по делу. Арбитры хотели подравнять игру, дать канадкам шанс. Но мы доказали, что сильнее на льду, и вчетвером, и даже втроём! Конечно, сейчас мы все по-настоящему счастливы. Нас убивали, но золото мы Канаде не отдали! Мы от начала до конца контролировали ход игры. Если бы не придумки арбитров — всё было бы ещё проще», — цитирует Гончаренко «Лайф».