Буре: без игроков НХЛ цена победы на Олимпиаде будет совершенно иной

Легендарный нападающийне исключил, что НХЛ не разрешит своим спортсменам выступать на Олимпиаде, а также отметил, что без участия сильнейших победа в Играх будет не такой престижной.«Не удивлюсь, если НХЛ действительно не отпустит игроков на Игры 2018 года. Это частная лига, и у них есть определённые нюансы: НХЛ невыгодно приостанавливать регулярный чемпионат и отпускать спортсменов в разгар сезона. Нужно как-то договариваться, искать компромиссы и приходить к соглашению. Конечно, без игроков из НХЛ олимпийский турнир станет совершенно другим соревнованием. Думаю, прежде всего для болельщиков очень важно, чтобы на Олимпиаде выступали лучшие из лучших, а без хоккеистов НХЛ это невозможно.Будет ли нашей сборной проще выиграть Игры без хоккеистов из НХЛ? Знаете, можно тогда вообще какой-нибудь другой турнир придумать — играть там с любителями, студентами и всех обыгрывать с крупным счётом. На Олимпиаде каждый спортсмен всегда хочет бороться с сильнейшими. А без сильнейших цена победы будет совершенно иной. Да и смотреть всегда хочется на лучших игроков мира — всё-таки возможностей для этого не так уж и много», — цитируют Буре «Известия».