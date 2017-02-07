Слепышев: тренерский штаб «Эдмонтона» мне доверяет, есть время показывать себя

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз»отметил, что стал более уверенным в команде.«Цель всё та же – закрепиться в команде. Работаю над стабильностью. Сейчас провёл матчей 12 со стабильным игровым временем. Стараюсь больше думать о качестве игры, а не об очках. Сейчас более-менее ситуация стабильная. Можно работать, играть, прогрессировать, развиваться. У нас третье и четвёртое звено примерно равны по значимости, играем примерно равное количество времени.Пришло новое руководство, люди немного привыкали. Не могли психологически перестроиться после некоторых неудач. А сейчас команда поверила в себя, в план в руководства. Теперь только победа. Психологически команда уверена в себе. Сейчас доверяет тренерский штаб, есть время показывать себя. В том году была большая помощь от русских ребят, в частности от Наиля Якупова. Английский получше. Не скучаю, всё нормально. У нас сейчас, наверное, лучшая хоккейная арена в мире», — цитирует Слепышева «Спорт FM».