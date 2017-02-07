Каменский: игроки НХЛ хотят поехать на Олимпиаду, их мнение должно учитываться

Олимпийский чемпионвыразил надежду, что НХЛ отпустит своих игроков на Олимпиаду 2018 года.«Если НХЛ не отпустит игроков в Пхёнчхан, это будет очень плохо и для турнира, и для всего мирового хоккея. Судя по тому, что говорят сами игроки, у них есть огромное желание поехать в Корею. Думаю, их желание тоже должно учитываться. Для любого хоккеиста Олимпиада — один из важнейших турниров в карьере.С другой стороны, можно понять и позицию НХЛ. В североамериканской лиге крутятся большие деньги, и любой вопрос рассматривается исключительно со стороны бизнеса. Приостановка чемпионата, скорее всего, понесёт за собой серьёзные убытки. Это очень тонкий вопрос, и сторонам нужно учесть много нюансов. А нам остаётся только надеяться, что всё сложится наилучшим образом. Будем верить, что мы всё-таки увидим на Олимпиаде всех сильнейших», — цитирует Каменского «Известия».