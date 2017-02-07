«Айлендерс» в ОТ вырвали победу у «Торонто», Кулёмин и Сошников забили по голу

Уже в первом периоде команды забросили 4 шайбы: за «Айлендерс» отличились Райан Строум (2-я минута) и Николай Кулёмин (19), за «Торонто» — Никита Сошников (14) и Остон Мэттьюс (15). Во втором периоде Митчелл Марнер (26) и Зак Хайман (30) позволили «Мэйпл Лифс» повести с разницей в две шайбы, однако Брок Нельсон (34) сократил отставание «островитян» до минимума. В третьем периоде за хозяев отличились Джош Бейли (54) и Эндрю Лэдд (59), за гостей — Вильям Нюландер (58). Победу «Айлендерс» принёс гол Нельсона на 63-й минуте.
Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев отметился двумя голевыми передачами.
Видео гола Кулёмина доступно здесь, видео победного гола Нельсона — здесь.
Видео гола Сошникова можно посмотреть здесь.