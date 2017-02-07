«Сухарь» Хаттона помог «Сент-Луису» обыграть «Филадельфию»

«Сент-Луис Блюз» добыл победу над «Филадельфией Флайерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Веллс Фарго-центре» в Филадельфии и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
Голы на свой счёт записали Пол Штястны (36-я минута) и Кенни Агостино (43). Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут, Иван Барбашёв — 7 минут. Форвард «Филадельфии» Роман Любимов отыграл 8 минут, защитник Иван Проворов — 24. Голкипер «Сент-Луиса» Картер Хаттон отразил 26 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».