Пепеляев: ХК «Сочи» некуда отступать и без разницы, с кем играть

Защитник ХК «Сочи»прокомментировал победу над «Торпедо» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги и высказался о ближайших матчах. Южная команда борется за попадание в восьмёрку в Западной конференции.«Матчи с ЦСКА и СКА? Ну как не напрягают… Все понимают, что это за команды. Все понимали, что и «Торпедо» – очень хорошая команда. Нам некуда отступать и без разницы, с кем играть. Надо брать очки, потому что наши конкуренты тоже выигрывают. Без побед мы не увидим плей-офф», — передаёт слова защитника команды из Сочи «Р-Спорт».