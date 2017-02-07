Средняя результативность Овечкина в сезоне – 2-й худший показатель за карьеру

Капитан «Вашингтон Кэпиталз»в 53 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги забросил 25 шайб. Средняя результативность россиянина в сезоне (0,47 гола за игру) – 2-й худший показатель в его карьере в НХЛ.Ранее Овечкин лишь в двух случаях не смог забросить более 45 шайб за сезон – в 2011 году (32 гола) и в 2012-м (38), хотя проводил за чемпионат не менее 78 матчей. Если форвард не увеличит результативность, то впервые за 4 года может не достичь рубежа 50 шайб за сезон. Всего Овечкин 7 раз забивал в НХЛ не менее 50 голов за чемпионат, повторив результат лидеров по этому показателю Майка Босси и Уэйна Гретцки.