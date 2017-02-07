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«Авангард» вошёл в число крупнейших налогоплательщиков Омска

7 февраля 2017, вторник. 09:22. Хоккей
Управление ФНС по Омской области назвало ТОП-10 самых крупных налогоплательщиков в федеральный, областной и городской бюджеты за 2016 год. Анализ списка показал, что «Авангард» сохраняет статус крупнейшего налогоплательщика города Омска. Омский хоккейный клуб не первый год попадает в подобные шорт-листы. При этом он на 100% финансируется компанией «Газпром нефть», а правительство Омской области отказалось от финансовой поддержки клуба.

Помимо «Авангарда» к проектам «Газпром нефти» в Омске относятся молодёжная команда, ДЮСШ и «Арена Омск». По программе социальных инвестиций «Родные города» в Омске строятся детские и спортивные площадки и приобретается оборудование для больниц. Всего размер социальных инвестиций «Газпром нефти» в Омской области за 2016 год превысил 2,2 млрд рублей.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард
Новости. Хоккей
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