Малкин вернулся к тренировкам на льду

Нападающий «Питтсбург Пингвинз», пропустивший четыре матча из-за травмы колена, приступил к тренировкам вместе с командой. На последнем занятии россиянин занимался в специальном свитере, обозначающим, что игроку пока запрещён силовой контакт – в ближайшей встрече с «Калгари Флэймз» Малкин участия не примет.«Катание пока даётся с трудом, но очень хорошо, что удалось позаниматься вместе с парнями. Я немного поучаствовал в комбинациях, в розыгрыше большинства. Я хочу вернуться в самое ближайшее время, но нужно быть осторожным. Пока что я не готов играть, вернусь со дня на день. Без меня ребята выиграли три матча из четырёх, они проделали хорошую работу. Но, конечно, я очень хочу играть», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.В списке лучших бомбардиров лиги Малкин идёт на пятом месте (54 очка), отставая от лидера Коннора Макдэвида из «Эдмонтон Ойлерз» на 6 очков.