А. Юдин: «Медвешчак» распродал состав, а «Спартак» и «Северсталь» за его спиной

Известный хоккеиствысказал мнение о положении дел в нижней части турнирной таблицы Западной конференции КХЛ.«Два моих бывших клуба — «Спартак» и «Северсталь» — всю зиму плетутся за спиной, например, «Медвешчака». Хорваты уже, наверное, трижды распродали свой состав, но до недавнего времени, играя в три пятерки, все равно были конкурентоспособны. А «Спартак» и «Северсталь» уже к Новому году сезон, считайте, завершили. «Спартак», надеялся, выстрелит. Как и «Северсталь», которая после двух неудачных сезонов просто была обязана подниматься. Но не поднялась.С нынешним директором «Северстали» Л`шей Козневым играл в одной команде, он, в принципе, был хорошим хоккеистом. Но хороший хоккеист в нашей новой жизни — не профессия. Уже после третьего провального сезона череповецкие люди будут спасаться тем, что начнут убирать уже тренеров. В нашем хоккее это самая лёгкая дорога: всегда виноват не руководитель и даже не игроки, а тренер. Раньше в нашем хоккее тренер был и царем, и Богом, мог и денег дать, и на свадьбу отпустить. А в последние годы мы все передрали из НХЛ, где на троне директора и генеральные менеджеры. В результате теперь искусство управления в нашем хоккее заключается в том, чтобы вовремя «сжечь» тренера. Или, как в случае с Череповцом, тренера и менеджера.Что было в «Спартаке» в этом сезоне, — это, уж извините за сленг, «стрелка» игроков и болельщиков в раздевалке. Больше всего мне было обидно за Даню Маркова — человека, который в своё время видел, как из мягкого, техничного «Спартака» в том числе мне под руководством Александра Сергеевича Якушева удалось сделать клуб, который боялась вся лига. Когда же я уш`л от красно-белых, уже Марков продолжил эти традиции. В том числе и в НХЛ. И вот теперь в роли тренера он тихо сидел где-то в углу и слушал, как его команду песочат. Когда в раздевалке есть Воин, культура общения с командой выходит на другой уровень. Фанаты — это сила, но они тоже уважают только силу. Коллективный Ярушкин — Титов тоже станет крайним? Этот вариант наиболее вероятный. Хотя, с другой стороны, тихие и слабые тренеры сегодня выгодны», — цитирует Юдина Russia-Hockey.