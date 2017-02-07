Чистяков: давно я не видел, чтобы так хулиганили судьи

Главный тренер сборной России Алексей Чистяков прокомментировал победу в финале Универсиады над командой Канады.«После таких матчей идёт какое-то эмоциональное опустошение. Было тяжело, но девчонки молодцы, выложились. Что касается судейства, то, честно говоря, я давно не видел, чтобы судьи на таком уровне, да ещё и в финале, так «хулиганили», по полпериода играли в меньшинстве, но ничего, мы выстояли, выдержали и победили. В хоккее мелочей не бывает, и идет не только физическая работа, но и детальный разбор каждой игры, и каждого соперника. В этом большая заслуга Федерации хоккея России, которая выделила нам аналитическую группу, помогающую разбирать сильные и слабые стороны соперника. Поступательное движение налицо, можно с уверенностью сказать, что у этой команды есть будуще.», — приводит слова Чистякова официальный сайт ФХР.