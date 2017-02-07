Сорокина: нас весь матч «душили», а мы взяли и выиграли Универсиаду

Вратарь сборной Россииподелилась эмоциями от победы в финале Универсиады над командой Канады.«Канадки нас всё время цепляли исподтишка, но сила в правде, поэтому мы и выиграли. Они нас весь матч «душили», а мы взяли и выиграли. Да, нам часто было очень трудно, но я в свою команду верю, поэтому не сомневалась в том, что мы победим. Я верю в победу всегда, даже если и проигрываем.Я не могу передать словами, какая сумасшедшая поддержка трибун была. Просто огонь. Поэтому и игра давалась. Всё здорово», — цитирует Сорокину ТАСС.