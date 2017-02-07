Сосина: за счёт командной игры и духа добились победы на Универсиаде

Нападающий женской студенческой сборной Россиипрокомментировала победу над национальной командой Канады в финале Универсиады. Сосина также рассказала о ближайших планах.«У Канады очень хорошая сборная, она показала достойную игру, но мы за счёт командной игры и духа добились того, к чему стремились. Сначала нам надо поддержать парней, а потом уже вместе будем праздновать. В ближайших планах у нас концовка чемпионата России, а потом уже начнётся подготовка к чемпионату мира», — цитирует Сосину официальный сайт ФХР.