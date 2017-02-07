Шибанова: мы знали, что мы лучше Канады

Защитник женской студенческой сборной Россииподелилась эмоциями от победы в финале Универсиады над командой Канады.«План был спокойно выходить, не бояться, не переживать и играть в свою игру. Мы знали, что мы лучше. То, что они грубо играли против Ольги Сосиной, только разозлило и нас, и её. От этого они в итоге и пострадали. Оля выходила и в ответ забивала. Приятно снова победить на Универсиаде, теперь впереди чемпионат мира, будем стараться и там успешно выступить», — передаёт слова Шибановой официальный сайт ФХР.