Макдэвид: очки не всегда являются прямым показателем ценности

Капитан «Эдмонтон Ойлерз»поделился мнением о своей статистике. 20-летний канадский хоккеист, первый номер драфта-2015, провёл свой 100-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ.По набранным очкам (108) после 100 первых игр в карьере Макдэвид занимает 4-е место среди действующих игроков вслед за Сидни Кросби («Питтсбург», 132), Александром Овечкиным («Вашингтон», 128) и Евгением Малкиным («Питтсбург», 114). В текущем сезоне Макдэвид с 60 (18+42) очками лидирует в гонке бомбардиров.«Очки не всегда являются прямым показателем ценности, которую ты привносишь. Ты можешь отлично смотреться в каком-либо матче и не набрать ни балла, а бывает ровно наоборот: играешь не очень хорошо, но на твоем счету оказывается пара очков. Всё это не очень понятно, и я стараюсь не сводить всё к показателям результативности», – цитирует Макдэвида Los Angeles Times.