«Вашингтон», «Чикаго», «Питтсбург», «Шаркс» – фавориты букмекеров в Кубке Стэнли

Букмекеры считают, что наилучшие шансы на победу в Кубке Стэнли -2 017 имеет «Вашингтон Кэпиталз». Westgate Las Vegas SuperBook предлагает поставить на победу «Кэпиталз» с коэффициентом 6 к 1.У «Чикаго», «Питтсбурга» и «Сан-Хосе» равные шансы – 7 к 1. В десятку также входят «Монреаль» и «Миннесота» (у обоих – 8 к 1), «Коламбус Блю Джекетс» и «Анахайм Дакс» (у обоих – 12 к 1), «Нью-Йорк Рейнджерс» (16 к 1) и «Эдмонтон Ойлерз» (18 к 1).Самые маленькие шансы у «Колорадо Эвеланш» и «Аризоны Койотс» – 5000 к 1.