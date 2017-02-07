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«Медвешчак» покинули ещё два игрока — защитник Парлетт и форвард Лессио

7 февраля 2017, вторник. 13:34. Хоккей
«Медвешчак» расстался с очередными игроками. Об этом информирует официальный сайт хорватского клуба Континентальной хоккейной лиги. На сей раз речь идёт о защитнике и нападающем.

Защитник Блейк Парлетт перешёл в финский клуб «Таппара». В текущем сезоне на счету игрока 9 (1+8) очков в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-13».

Форвард Лукас Лессио перешёл в шведский «Эребру». На счету хоккеиста 20 (11+9) очков в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «-14».

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Источник: Официальный сайт ХК "Медвешчак" Сообщить об ошибке
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ХК Медвешчак
Новости. Хоккей
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