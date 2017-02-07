«Медвешчак»: мы бы хотели остаться в КХЛ

Вице-президент «Медвешчака»сказал, что клуб рассчитывает остаться в КХЛ на следующий сезон. Ранее сообщалось, что «Медвешчак» может заявиться в австрийскую лигу. Клуб из Загреба вошёл в состав КХЛ весной 2013 года. Лучшим достижением хорватской команды является выход в первый раунд плей-офф.«Мне доставило удовольствие работать с людьми из КХЛ, поэтому мы хотели бы остаться в лиге. Но это только моё желание – решение примет совет директоров КХЛ. По этой теме с мистером Чернышенко мы не разговаривали, у нас был контакт со спортивным департаментом.Мы надеемся, что у нас будет всё хорошо, так же как, к примеру, у «Йокерита» и «Слована», – цитирует функционера ТАСС.