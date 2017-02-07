Белинич: «Медвешчак» предусматривает возможность игроков уйти в другие лиги

Вице-президент «Медвешчака»рассказал, почему клуб отпустил посреди сезона ряд игроков и главного тренера команды Горди Дуайера.«В наших соглашениях с игроками предусматривается возможность им уйти в другие лиги, если есть такие предложения от клубов, которые борются за выход в плей-офф. Ничего страшного в этом нет. Есть одна фраза, которую я выучил на русском языке: «Это спорт». Понятно, что игроки хотят добиваться высоких результатов, и мы с пониманием к этому относимся», – цитирует функционера ТАСС.