Универсиада: россияне одолели канадцев и вышли в финал

Сборная России вышла в финал Универсиады. Российская национальная команда в полуфинале переиграла сборную Канады.Россияне вышли вперёд на пятой минуте матча, реализовав лишнего. Шайбу забросил Станислав Заборников. Во второй трети, на 27-й минуте матча, сборная Россия сделал счёт 2:0 — гол на счету Артёма Осипова. В заключительной двадцатиминутке россияне забросили две шайбы — отличились Андрей Ерофеев и Иван Иванов. Менее чем за 15 секунд до конца матча канадцы размочили счёт1:0 Заборников (Тарасов, Кириллов), 04:18, 5х42:0 Осипов (Алексеев, Заборников), 26:123:0 Ерофевв (Кириллов, Ефремов), 54:30, 5х34:0 Иванов (Сироткин), 58:33, ПВ4:1 Асселин (Макнами, Хинсе), 59:45Андрюхов — Бэйли.