Универсиада: россияне одолели канадцев и вышли в финал

Сборная России вышла в финал Универсиады. Российская национальная команда в полуфинале переиграла сборную Канады.
Россияне вышли вперёд на пятой минуте матча, реализовав лишнего. Шайбу забросил Станислав Заборников. Во второй трети, на 27-й минуте матча, сборная Россия сделал счёт 2:0 — гол на счету Артёма Осипова. В заключительной двадцатиминутке россияне забросили две шайбы — отличились Андрей Ерофеев и Иван Иванов. Менее чем за 15 секунд до конца матча канадцы размочили счёт
Россия — Канада — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 Заборников (Тарасов, Кириллов), 04:18, 5х4
2:0 Осипов (Алексеев, Заборников), 26:12
3:0 Ерофевв (Кириллов, Ефремов), 54:30, 5х3
4:0 Иванов (Сироткин), 58:33, ПВ
4:1 Асселин (Макнами, Хинсе), 59:45
Вратари: Андрюхов — Бэйли.