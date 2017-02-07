Волчков: всё срисовали с НХЛ и ушли со своего пути, который был правильным

Чемпион мира в составе сборной СССР Александр Волчков поделился мнением о формате проведения чемпионата КХЛ. Он считает, что можно пойти по пути футбола.
«На мой взгляд, особого значения чемпионство в «регулярке» не имеет. Мы всё скопировали с США, буквально срисовали с НХЛ и ушли со своего пути, хотя он, по моему мнению, был правильным.
Я бы сделал регулярный чемпионат и Кубок Гагарина отдельными турнирами. Можно сказать, как в футболе: есть чемпионат и есть Кубок. А победители в этих соревнованиях встретились бы друг с другом и выявили бы сильнейшего. Есть Межконтинентальный трофей, а у нас это был бы, например, Суперкубок по хоккею», – цитирует Волчкова «Газета.ru».