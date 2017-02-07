Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Бостон»: Жюльен отправлен в отставку, и.о. главного тренера назначен Кэссиди

7 февраля 2017, вторник. 16:24. Хоккей
Руководство «Бостон Брюинз» отправило в отставку главного тренера команды Клода Жюльена. Вместо него временно руководить командой будет его помощник Брюс Кэссиди. 56-летний Жюльен работал с командой из Бостона с 2007 года, на данный момент его команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Кэссиди начинал работу в «Бостоне» в 2008 году в фарм-клубе «Медведей» — «Провиденс», и лишь с текущего сезона дебютировал в качестве помощника главного тренера.

Жюльен руководил «Бостоном» на протяжении 759 матчей и одержал победу в 419 матчах (61,4% побед). «Брюинз» под руководством Жюльена в семи из девяти сезонов выходили в плей-офф. У тренера клубный рекорд – 57 игр Кубка Стэнли. Жюльен выиграл с «Бостоном» Кубок Стэнли в 2011 году, в 2013 году выходил в финал, а в 2014 году получил «Президентс Трофи» – за победу в регулярном чемпионате. По итогам сезона-2008/09 Жюльен выиграл «Джек Адамс Трофи» – приз лучшему тренеру.
Источник: NHL Сообщить об ошибке
Теги
Бостон Брюинз
Новости. Хоккей
7 февраля 2017, вторник
16:37 Немецкая теннисистка Кербер стала послом ИИХФ
16:30 Кержаков: думаю, в «Салавате» запланированный спад, Захаркин выйдет в плей-офф
16:24 «Бостон»: Жюльен отправлен в отставку, и.о. главного тренера назначен Кэссиди
16:12 Аалтонен: Белов всегда может завести команду, он весьма жёсткий тренер
16:01 Волчков: всё срисовали с НХЛ и ушли со своего пути, который был правильным
15:19 Универсиада: россияне одолели канадцев и вышли в финал
14:55 Белинич: «Медвешчак» предусматривает возможность игроков уйти в другие лиги
14:38 Емелин: та молодёжь, которую «Салават» привлекал, сильнее той, что в «Торосе»
14:01 «Медвешчак»: мы бы хотели остаться в КХЛ
14:00 18 февраля в Питере сыграют ветераны СКА и «Филадельфии»
13:34 «Медвешчак» покинули ещё два игрока — защитник Парлетт и форвард Лессио
13:08 «Вашингтон», «Чикаго», «Питтсбург», «Шаркс» – фавориты букмекеров в Кубке Стэнли
12:54 Бэбкок: набрать очко на выезде – это всегда хорошо
12:39 Макдэвид: очки не всегда являются прямым показателем ценности
12:19 Салливан: Кросби творит на площадке
12:02 Андре Петерссон пропустит Шведские игры из-за травмы
11:50 Юниорская сборная России U17 назвала состав на Турнир пяти наций
11:39 Волчков: лимит на легионеров нам в КХЛ и вовсе не нужен
11:23 Шибанова: мы знали, что мы лучше Канады
11:01 Сосина: за счёт командной игры и духа добились победы на Универсиаде
11:00 Ковалёв: не следил за Кубком мира, тяжело смотреть прямолинейный хоккей
10:46 Сорокина: нас весь матч «душили», а мы взяли и выиграли Универсиаду
10:36 Чистяков: давно я не видел, чтобы так хулиганили судьи
10:08 Кто, по вашему мнению, лучший защитник регулярного чемпионата КХЛ
10:02 А. Юдин: «Медвешчак» распродал состав, а «Спартак» и «Северсталь» за его спиной
10:01 Читатели: Скривенс — лучший вратарь регулярного чемпионата КХЛ
09:48 Малкин вернулся к тренировкам на льду
09:32 Малкин: я получаю удовольствие от каждой игры с Кросби
09:30 Кадейкин: воспринимаю название «олимпийская сборная» скорее по возрасту
09:26 Хайман стал рекордсменом «Торонто» среди новичков по голам в меньшинстве
09:22 «Авангард» вошёл в число крупнейших налогоплательщиков Омска
09:19 Средняя результативность Овечкина в сезоне – 2-й худший показатель за карьеру
09:15 Кросби: 1000 очков – впечатляющая цифра, но больше думаю о том, с кем я играл
09:13 Пепеляев: ХК «Сочи» некуда отступать и без разницы, с кем играть
09:04 5 разных новичков «Торонто» впервые в истории клуба забили по голу в одном матче
09:00 Нелсон, Хаттон и Заха — звёзды дня в НХЛ
06:05 «Сухарь» Хаттона помог «Сент-Луису» обыграть «Филадельфию»
05:59 «Нью-Джерси» победил «Баффало»
05:53 «Айлендерс» в ОТ вырвали победу у «Торонто», Кулёмин и Сошников забили по голу
00:56 Каменский: игроки НХЛ хотят поехать на Олимпиаду, их мнение должно учитываться
00:41 Слепышев: тренерский штаб «Эдмонтона» мне доверяет, есть время показывать себя
00:39 Падакин: Барулин спас «Сочи» в начале матча, а потом мы перестроились
00:29 Буре: без игроков НХЛ цена победы на Олимпиаде будет совершенно иной
00:22 Результаты игрового дня МХЛ
00:22 Радулов: у Нестерова есть опыт игры в плей-офф — это плюс для «Монреаля»
Все новости RSS
Кто, по вашему мнению, лучший защитник регулярного чемпионата КХЛ?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+