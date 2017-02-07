«Бостон»: Жюльен отправлен в отставку, и.о. главного тренера назначен Кэссиди

Руководство «Бостон Брюинз» отправило в отставку главного тренера команды Клода Жюльена. Вместо него временно руководить командой будет его помощник Брюс Кэссиди. 56-летний Жюльен работал с командой из Бостона с 2007 года, на данный момент его команда занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции.Кэссиди начинал работу в «Бостоне» в 2008 году в фарм-клубе «Медведей» — «Провиденс», и лишь с текущего сезона дебютировал в качестве помощника главного тренера.Жюльен руководил «Бостоном» на протяжении 759 матчей и одержал победу в 419 матчах (61,4% побед). «Брюинз» под руководством Жюльена в семи из девяти сезонов выходили в плей-офф. У тренера клубный рекорд – 57 игр Кубка Стэнли. Жюльен выиграл с «Бостоном» Кубок Стэнли в 2011 году, в 2013 году выходил в финал, а в 2014 году получил «Президентс Трофи» – за победу в регулярном чемпионате. По итогам сезона-2008/09 Жюльен выиграл «Джек Адамс Трофи» – приз лучшему тренеру.