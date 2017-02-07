Радулов: переговоры о новом контракте идут, но пока ничего конкретного

Нападающий «Монреаль Канадиенс»оценил свою игру в первой половине сезона НХЛ, а также рассказал, как двигаются переговоры о новом контракте.«Первую половину сезона оценю нормально. Играем, самое главное, что выздоравливают травмированные. Тяжело, когда много травм, но сейчас народ возвращается и становится легче. Тем не менее нужно выигрывать. Проиграли несколько матчей подряд, нужно ломать эту тенденцию и стараться выиграть следующий матч. Мне нужно работать и приносить пользу команде. Много игр, но мы практически не тренируемся, поэтому плотный график чемпионата не сказывается.Переговоры о новом контракте? Я не знаю, это надо у агента спрашивать. Идут какие-то разговоры, но пока ничего конкретного не могу сказать.Гальченюк — хороший игрок, молодой и талантливый. И ему, и нам всем ещё нужно работать. Он недавно вышел после травмы, нужно время, чтобы он набрал лучшую форму», — приводятся слова Радулова на официальном сайте НХЛ.