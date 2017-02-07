Вудкрофт: «Витязь» постарается сделать всё, чтобы опередить нас на финише сезона

Главный тренер минского «Динамо»поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Витязем».«Очевидно, что „Витязь“ будет сражаться до последнего сегодня. Сейчас в таблице они ниже нас, поэтому постараются сделать всё, чтобы опередить нас на финише сезона. Нам надо быть готовыми к тяжёлому матчу. Эта игра будет матчем за шесть очков, что-то похожее мы видели недавно в Хельсинки. В матче с „Йокеритом“ мы сыграли здорово, надеюсь, сегодня команда сможет показать такой же хоккей.В это время сезона команде необходимо отполировать свою игру по максимуму. У нас есть моменты, в которых необходимо добавлять, над этим и будем работать. Оставшиеся игры, можно сказать, являются частью матчей на вылет. Они имеют большое значение. Думаю, на льду сегодня будет царить настоящая атмосфера плей-офф», — цитирует Вудкрофта пресс-служба клуба.